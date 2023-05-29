Путин об атаке на Москву видео
Система ПВО Москвы «сработала штатно, хотя есть над чем работать», заявил президент России Владимир Путин, комментируя сегодняшние атаки беспилотников на Москву.
По словам Путина, российские войска также наносят удары по Украине, но «высокоточным оружием и по военным объектам».
«Они (украинцы) провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать», - сказал он.
Путин заявил, что «2-3 дня назад» был нанесен удар по штабу разведки Украины. По его словам, поэтому сегодня, 30 мая, была совершена атака на Москву беспилотниками.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, какая-то категория относится и…. штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь — путь попыток запугивания России, граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, признак террористической деятельности», — заявил Путин.