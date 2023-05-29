Система ПВО Москвы «сработала штатно, хотя есть над чем работать», заявил президент России Владимир Путин, комментируя сегодняшние атаки беспилотников на Москву.

По словам Путина, российские войска также наносят удары по Украине, но «высокоточным оружием и по военным объектам».

«Они (украинцы) провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать», - сказал он.