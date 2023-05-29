Было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева были проведены широкомасштабные мероприятия по улучшению условий жизни бывших вынужденных переселенцев, повышению их занятости.

Подчеркивалось, что первый вице-президент Мехрибан Алиева также оказывает особое внимание и заботу людям, пострадавшим от войны, в том числе бывшим вынужденным переселенцам.

Бывшие вынужденные переселенцы, которых председатель комитета принял в индивидуальном порядке, выразили уверенность в том, что скоро вернутся на родину. Обращения граждан, участвовавших в приеме, касались в основном улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных услуг, статуса, единого ежемесячного пособия, занятости, возвращения на освобожденные от оккупации территории и других вопросов.

Гражданам сообщили, что их обращения и поднятые ими вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законодательством.