Джейсон Смарт в интервью haqqin.az: «Запад готовит сюрприз для Кремля. Украина уже получила все, что просила у западных союзников»

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 17:27

Вслед за прошедшими в Эстонии учениями по отражению сухопутного нападения на страны НАТО альянс проводит в Северной Европе беспрецедентные по масштабам воздушные маневры под кодовым названием «Арктический вызов». Почти 200 американских F-35, французских Rafales и Mirage, датских и голландских F-16, финских и швейцарских F-18 и шведских Gripens проводят учения в воздушном пространстве, граничащем с Россией, Норвегией и Финляндией, приуроченные к встрече глав МИД НАТО в Осло, а также к визиту Энтони Блинкена в Финляндию. Кульминацией подготовки НАТО к отражению угрозы вторжения, видимо, станет саммит НАТО в Вильнюсе, намеченный на 11-12 июля. О войне в Украине, меняющейся системе безопасности в Европе и другим темам haqqin.az побеседовал с американским политтехнологом и международным политическим консультантом Джейсоном Джеем Смартом.

- Ваш коллега, политтехнолог и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сказал, что полностью поддерживает принятие Украины в НАТО после завершения войны… - Согласен с ним. Теперь, когда между НАТО и Россией больше нет нейтральных зон, Западу лучше принять Украину в альянс. Россия не должна выиграть эту войну. Если же нападение Путина на Украину окажется успешным, то вся концепция НАТО будет выброшена за борт. Что, естественно, не может отвечать национальным интересам США. - Говорят, на предстоящем в июле саммите альянса Киев получит с некоторыми поправками статус кандидата в НАТО? Так ли это? - Не думаю. Но в Вильнюсе будут точно приняты решения, которые значительно усилят военный потенциал Киева. Скорее всего, мы увидим стратегический план взаимодействия НАТО-Украина в условиях нападения с третьей стороны. Будут определены общие положения военных поставок и технической помощи Киеву. Проблема вступления в НАТО заключается в 5-й статье устава альянса, по которой нападение на одну из стран блока означает нападением на весь альянс. В то же время существует немало компромиссных вариантов взаимодействия Украины с Альянсом. Самое главное, что ведущие страны НАТО - США, Великобритания, Германия, Франция и другие, готовы помогать Киеву в отражении агрессии столько, сколько потребуется для освобождения всех украинских территорий. В какой юридической форме будет оформлено коллективная помощь стран НАТО Украине — вопрос технический. Думаю, в портфеле генсека НАТО есть компромиссный вариант, как сделать Украину «натовской» страной, не принимая ее в альянс. - Недавно представитель украинского военного командования сказал, что для победы ВСУ нужны сотни F-16, триста реактивных cистем HIMARS, тысяча танков Леопард-2 и прочее. Почему Запад не решается предоставить Киеву это оружие? - Думаю, Украина уже получила все, что просила у западных союзников. На вооружении ВСУ есть современное оружие, которое числится в арсенале считанных стран альянса. Просто сейчас об этом не говорится публично, но после начала контрнаступления многие будут удивлены технологическим уровнем, на котором Украина ведет войну. Мотивы молчания Вашингтона и Брюсселя насчет этого оружия вполне понятны – оно должно стать сюрпризом для Кремля.

Кроме того, идет активная подготовка украинских военных сразу в нескольких странах Запада. К примеру, в германском Графенвере украинские военные тренируются на танках Abrams, которые очень скоро прибудут в зону боевых действий. Украине приходится осуществлять перевооружение армии за считанные месяцы, тогда как восточноевропейским странам НАТО потребовались на это годы. Словом, контрнаступление ВСУ будет осуществлено в условиях военно-технического, технологического и тактического превосходства ВСУ. Время и возможности на стороне Украины и ее западных союзников. - Запад принял более десяти пакетов антироссийских санкций, тем не менее у РФ по-прежнему есть деньги, чтобы финансировать войну. В чем дело? - В последнее время США ужесточили контроль за тем, чтобы неприсоединившиеся к санкциям страны не помогали РФ обходить ограничения. Но дело не только в странах. Есть люди, через которых к Путину идут денежные потоки. К примеру, в Голландии конфисковали землю бывшего зятя президента России. Это хороший признак, доказывающий, что наконец-то начали перекрывать денежные потоки, поступающие Путину через самых близких ему людей. Россия теряет в среднем по 2-2,5 процента ВВП. Это немного, но экономика РФ постепенно слабеет, а санкции сужают ее возможности финансировать войну. Напомню, что в странах «большой семерки» заблокированы 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ. Были также заморожены около 20 миллиардов евро активов более 1500 физических и юридических лиц, находящихся под санкциями. Что же касается вторичных санкций, то порой достаточно предупредить страну или компанию, чтобы помощь в обходе санкций полностью прекратилась. Эта работа уже проводится. Обратите внимание, в какие страны совершают визиты американские дипломаты. - По итогам опроса института Гэллапа имидж России во всем мире упал до рекордно низкого уровня. В том числе во всех бывших республиках СССР… - Российское руководство рассчитывало захватить Киев за три дня, а Украину - за неделю. Во время вторжения у российских военных в Украине был при себе сухой паек на пару дней и парадная военная форма. По замыслу Кремля, такой «блицкриг» должен был вызвать у народов бывшего СССР страх напополам с восторгом перед силой и величием России. И это была огромная ошибка Путина.

Я долго жил в Кыргызстане и знаю настроения общественности этой страны. Там говорили, что если Путин так радостно разрушает Украину и убивает украинцев, близких к русским славянский, православный народ, то можно себе представить, какую резню Путин устроит в отношении кыргызов и других народов Центральной Азии. Исследования Гэллапа показали, что народы постсоветского пространства все больше видят в России угрозу своим безопасности и суверенитету. И чем дольше будет длится война, чем больше будут убивать мирных украинцев, тем ниже будет имидж России. - А каким Вы видите будущее ОДКБ, где Россия является ведущей страной? - Сейчас всем странам ОДКБ очевидно, что это объединение неспособно кого-либо защитить. Россия уже полтора года воюет в Украине и ничего не может противопоставить ВСУ. Как же в таком случае ОДКБ защитит страны Центральной Азии, скажем, от Афганистана или Китая? Понятно, что сейчас эта структура существует только для реализации политических амбиций Кремля. В качестве примера могу дополнить Ваши рассуждения решением Москвы разместить на территории Беларуси ядерное оружие. Это шаг следует расценить как намерение России поглотить при определенных обстоятельствах Республику Беларусь. Скажем, в случае если в Минске будет осуществлен переворот или вооруженный мятеж. Беларусь для Путина — это резервный вариант «победы». Обратите внимание: с начала вторжения в Украину у российской армии не было ни одной убедительной победы. Более восьми месяцев россияне ведут бои за Бахмут, и все еще не контролирует весь город. В то же время, около ста российских добровольцев в составе ВСУ на десяти натовских бронемашинах Humvee и MaxxPro штурмовали пограничный переход между Харьковской областью Украины и Белгородской областью России. Уничтожив русских пограничников, они двинулись дальше, на восток, где захватили деревни Косинка, Глотово и Гора-Подол, углубились на пять километров на территорию России, достигли города Грайворон, провели там военную операцию и вместе с трофейным российским БТР вернулись обратно в Сумскую область Украины. Это говорит о слабости российской армии, которую все сложнее маскировать. Так вот, у Москвы в случае поражения в Украине есть вариант «подсластить» горечь проигрыша, включив в свой состав Беларусь. Таким образом, не будет никакого союзного государства, а будет один народ, одно государство и одна армия.

- Украина назвала Иран ключевым союзником Москвы, который сознательно поставляет оружие для ударов по мирным украинским городам, и объявила антииранские санкции сроком на 50 лет… - США и их европейские союзники считают передачу Тегераном оружия для России нарушением резолюции 2231 СБ ООН, принятой в 2015 году с целью одобрить ядерную сделку с Ираном и установить контроль за экспортом оружия из ИРИ. По данным США, Иран поставляет России по воздуху и морем БПЛА и запасные части к различным видам оружия. В апреле этого года глава Центрального командования 5-го флота США вице-адмирал Брэд Купер посетил Туркменистан и Казахстан, где обсудил с официальными лицами широкий перечень тем, включая внедрение инноваций для обеспечения безопасности на море. Также был отслежен путь иранских грузовых самолетов, которые в период с мая 2022 года по март 2023 года совершили в аэропорты Москвы около ста полетов. Иран заверяет, что все дроны были проданы России еще за 2-3 месяца до начала войны в Украине. Но у США есть данные о том, что иранские суда перевозят дроны по Каспию из порта Амирабад в российскую Астрахань. По этому маршруту в Россию попали по меньшей мере 400 «шахедов». Правда, в настоящее режиму аятолл явно не до помощи России – Иран занят защитой от талибов своей границы с Афганистаном, куда вынужден направлять все военные ресурсы. Что неудивительно, если учесть, что подготовленные американцами военные формирования, в том числе, части спецназа афганской армии и гигантское количество американского оружия перешли на сторону и в распоряжение Талибана. В такой ситуации режим аятолл будет думать, что ему делать с натиском талибов, а не продавать дроны Путину. Честно говорят, я и предположить не мог, что наступит момент, когда талибы начнут использовать американское оружие не против Запада, а против Ирана. Словом, ситуация вынуждает иранцев держать свои БПЛА поближе к афганской границе. - Как на Ваш взгляд будут развиваться события в Украине до конца года? - Полагаю, что уже в ближайшее время Россию ждут значительные экономические проблемы, а также первые признаки политической нестабильности, инициированные ближайшим окружением Путина. Пригожин уже открыто критикует российского президента, однако его никто не убивает и даже не арестовывает. Как никто другой Пригожин знает, насколько низок моральный уровень российской армии. Российские военные станут первой трещиной, вслед за которым произойдет крушении российского режима. Как и во времена Первой мировой войны, начнется массовое дезертирство с украинского фронта. В ЧВК «Вагнер» дела с дисциплиной и мотиваций не лучше, чем у мобилизованных. Известны, как минимум, два случая, когда дезертировал взвод зеков с оружием. В одном из них они убили командира взвода. Армия видит, что Москва использует солдат, как пушечное мясо, причем непонятно, во имя каких целей. В боях за Бахмут, где до войны жили 72 тысячи человек, Россия потеряла до 100 тысяч военнослужащих. Что же касается общих потерь России, то по данным независимых источников, с начала вторжения в Украину они составили более 220 тысяч человек.