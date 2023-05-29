Имран Хан потребовал полмиллиарда долларов

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил министра здравоохранения страны Абдула Кадира Пателя в клевете. Ранее тот заявил, что господин Хан употребляет наркотики. Экс-премьер потребовал от министра извинений и компенсации в размере 10 млрд рупий (свыше $491 млн).

Как пишет Express Tribune со ссылкой на документ, Имран Хан направил Абдуле Кадиру Пателю уведомление со своими требованиями. В нем говорится, что если глава Минздрава не выполнит указанные условия, господин Хан подаст в суд. Компенсацию в размере 10 млрд рупий, следует из уведомления, Имран Хан планирует направить в онкологическую клинику.

«Такие утверждения были сделаны министром здравоохранения сознательно, осознанно, умышленно, преднамеренно и злонамеренно, что в высшей степени противоречит принципам этики и морали», - говорится в уведомлении.

На пресс-конференции 26 мая Абдул Кадир Патель заявил, что при аресте 9 мая Имран Хан находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, утверждал министр, результаты анализов бывшего премьер-министра указывают на регулярное употребление им наркотиков.

9 мая Имран Хан был задержан полицией. Он и его супруга Бушра Биби обвиняются по делу о коррупции и использовании семейного фонда «Аль-Кадир траст» для хищения 50 млрд пакистанских рупий (около $175 млн) из государственного бюджета в ходе создания Университета Аль-Кадир. 10 мая суд арестовал экс-премьера, что вызвало массовые протесты его сторонников. 11 мая арест был признан незаконным, и его освободили под залог.

Имран Хан занимал должность премьер-министра Пакистана с 2018 по 2022 год. В апреле прошлого года ему вынесли вотум недоверия. В октябре господина Хана отстранили от выборов и лишили права занимать правительственные должности в течение пяти лет.