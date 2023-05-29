Выступивший на открытии мероприятия проректор по цифровизации доцент Рагиф Гасымов отметил, что расширение стартап-движения является одной из целей Стратегии развития UNEC. Проректор также дал информацию о деятельности Центра стартапа UNEC, реализуемых стартап-проектах, проведении в UNEC тренингов по стартапу, подчеркнул, что предусматривается преподавание дисциплины в этой сфере в будущем.

При организационной поддержке UNEC состоялся финальный этап соревнования UNEC Startup Cup. На соревновании, организованном в Бакинском бизнес-центре, были представлены стартапы 6 команд.

Президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз подчеркнул особое место UNEC в стартап-движении, отметил, что в стратегии университета большое внимание уделяется экосистеме и инновациям. Говоря о новшествах, реализуемых в Азербайджане по стартапам, Осман Гюндюз подчеркнул, что на сегодняшний день 94 стартапам выданы сертификаты. Высоко оценив растущий интерес к стартапу у молодежи, он выразил уверенность, что эти идеи внесут важный вклад в экосистему страны.

Руководитель Школы бизнеса UNEC Мубариз Шахбазлы рассказал о стартап-опыте университета и новшествах в этом направлении. Говоря о применении опыта Израиля в стартап-инкубаторе, сотрудничестве с ведущими компаниями страны и мира, М.Шахбазлы отметил, что из 47 команд, участвовавших в соревновании, 6 команд получили пропуск в финал, и пожелал успехов командам в соревновании.

Затем в финале с презентацией выступили участвующие в финале команды: 4You, Documood, Cagir.az, SchoolPlus MMC, Monyo.az, Digital Expo Center.

После презентаций были даны ответы на вопросы членов жюри, представленных местными и зарубежными экспертами, проведена оценка стартапов.

Согласно решению жюри, команда Documood стала победителем соревнования. Стартап-проект команды состоит из облачной платформы, позволяющей легально создавать документы и контракты, а также подписывать их. Команда-победитель заработала 20 000 манатов и кубок. Другим же участникам мероприятия были вручены сертификаты.