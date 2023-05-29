ВСУ опровергают Шойгу

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ЗРК Patriot в Киеве, об уничтожении которого доложил министр обороны Сергей Шойгу, цел и невредим.

«Вчера комплекс отработал: уничтожены все цели типа «Искандер», летевшие по баллистической траектории», - сообщил он, передает BBC.

Во вторник Шойгу заявил, что российские военные «за последние дни» якобы уничтожили в Киеве американский ЗРК Patriot – без упоминания точной даты этого события.

До этого об уничтожении ЗРК Patriot под Киевом Минобороны РФ сообщало 16 мая. В заявлении российского оборонного ведомства говорилось, что якобы поражены и полностью уничтожены многофункциональная РЛС, а также пять пусковых установок.

Украинская сторона версию российского Минобороны не подтверждала, а официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что комплекс Patriot во время отражения российского ракетного удара получил «незначительные повреждения».