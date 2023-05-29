Согласно сообщению пресс-службы министерства, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул эффективное азербайджано-израильское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки. Министр отметил, что страны успешно сотрудничают в вирусологии, микробиологии и в других высокотехнологичных областях здравоохранения.

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководством BioPharmax - одной из ведущих компаний Израиля по производству медицинской продукции.

Подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Израилем в области фармацевтики, Теймур Мусаев отметил, что в Израиле создана мощная фармацевтическая промышленность, в стране развита научно-исследовательская база и инновации в производстве лекарственных препаратов.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

Выразив признательность за теплый прием, вице-президент компании Biopharmax Йосси Цабари подчеркнул, что представляемая им компания заинтересована в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджана по исследованиям в области цифровой трансформации здравоохранения и в других сферах.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества. Также состоялся широкий обмен мнениями по внедрению производимого BioPharmax высокотехнологичного оборудования в здравоохранении Азербайджана и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.