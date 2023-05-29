Григорян: Армения поддерживает целостность Азербайджана Обновлено 18:40
Армения поддерживает территориальную целостность Азербайджана, "самым большим вопросом между Баку и Ереваном является карабахский вопрос", сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Хикмет Гаджиев в ответ заявил, что, хотя Армения признает территориальную целостность Азербайджана, но при этом направляет оружие в Карабахский регион Азербайджана, где все еще находятся армянские военные.
* * * 18:05
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял участие в панельной дискуссии с секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном в рамках «Братиславского форума GLOBSEC 2023», сообщили в армянском Совбезе.
Стороны обменялись мнениями относительно армяно-азербайджанских переговоров.