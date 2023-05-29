Азербайджан увеличивает расходы на оборону

В 2023 году из госбюджета Азербайджана на оборонные цели будет направлен дополнительно 1 млрд манатов ($588,2 млн), сообщили в Минфине страны.

"В госбюджете на 2023 год расходы на эти цели были предусмотрены на уровне 2 млрд 70 млн манатов. Однако, с учетом необходимости усиления обороноспособности, в поправках в госбюджете на 2023 год, представленных в парламент, предусмотрено выделение дополнительно 1 млрд манатов на финансирование проектов и мероприятий специального назначения в сфере обороны", - отметили в Минфине.

Таким образом, расходы на эти цели в текущем году составят 3 млрд 70 млн манатов ($1 млрд 805,9 млн по текущему курсу).