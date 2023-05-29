30 мая с 11:55 до 16:25 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Агдамского и Шушинского районов, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где находится временно дислоцированный российский миротворческий контингент.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были предприняты адекватные ответные меры.

Кроме того, под видом сельскохозяйственных работ члены незаконных армянских вооруженных формирований пытались установить оборонительные сооружения перед азербайджанскими позициями в направлении Агдамского, Физулинского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Инженерные работы были немедленно прекращены.