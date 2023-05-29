Премьер-министр Японии уволил своего сына

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уволил своего старшего сына Сётаро с поста личного секретаря по политическим вопросам после того, как стало известно о его вечеринке в официальной резиденции.

Ранее Shukan Bunshun сообщал, что сын премьера в декабре прошлого года пригласил в резиденцию главы правительства несколько родственников и знакомых. Их сфотографировали на покрытой красным ковром парадной лестнице здания, где проводится официальное фотографирование членов Кабинета министров после его формирования и утверждения императором.

Глава японского Кабмина принял решение об увольнении сына, назвав его действия неуместными с учетом ответственности перед общественностью. Свой пост Сётаро Кисида покинет 1 июня.