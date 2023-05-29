В российском Ростове-на-Дону обрушилась трибуна, количество пострадавших выросло до 15, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

"На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пятерых взрослых и десяти детях. К сожалению, одна женщина погибла. Ещё одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", — написал он.

Отмечается, что инцидент произошел во время футбольного матча.