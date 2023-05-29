В ходе посещения была представлена информация о комплексе и древней истории села Гала. Было отмечено, что для сохранения памятников в Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала и дальнейшего пополнения его экспозиции в 2008 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева здесь был создан первый под открытым небом Археолого-этнографический музейный комплекс Гала. На территории комплекса собраны и реставрированы археологические архитектурные памятники, характерные для Азербайджана, в частности, села Гала и Абшеронского полуострова.

Гостья также была проинформирована о традиционных для Азербайджана видах ремесел – гончарном, кузнечном деле, ковроткачестве и шелководстве. Отмечалось, что в прошлом в селе Гала был развит ряд ремесел. Большой интерес в художественном отношении представляют также керамические изделия, обнаруженные в ходе археологических раскопок на территории заповедника.

В ходе представления информации о купеческом доме в музейном комплексе было отмечено, что этот дом является одним из первых двухэтажных домов в селе. Первой леди Израиля также продемонстрировали обычаи и традиции выпечки хлеба. Было подчеркнуто, что жители села Гала с древних времен занимались также животноводством, зерноводством. Был продемонстрирован процесс получения муки с помощью ручной мельницы.

В ходе ознакомления с музеем «От отходов - к искусству» было отмечено, что он создан в 2015 году ОАО «Чистый город» по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Представленные здесь экспонаты изготовлены из отходов. В музее экспонируются работы, созданные из отходов мастерами, приглашенными в Азербайджан из различных стран.

После ознакомления с комплексом первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и первая леди Израиля Михаль Герцог побеседовали за чаем.