Кадыров предлагает ввести в России военное положение

В России необходимо ввести военное положение, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву.



«Необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы», — написал Кадыров в Telegram.



Глава Чечни добавил, что атака беспилотников на Москву не имеет «тактического, стратегического или даже психологического смысла», поскольку «война-то идет совершенно в другом месте».



Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали восемь беспилотников.