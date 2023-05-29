МИД Британии об атаке на Москву: «Имеют право»

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может "использовать силу за пределами своих границ".

Отвечая на вопрос Sky News о сегодняшней атаке дронов на Москву и о том, имеет ли Украина право атаковать российскую территорию, Клеверли сказал, что не будет делать предположений о сути атаки.

Однако британский министр отметил: "Украина имеет законное право делать это в пределах своих границ, но также имеет право использовать силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силу на саму Украину".