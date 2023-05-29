Генсек НАТО: Запад не устал от Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные государства пока не испытывают "усталости" из-за военной поддержки Украины, сообщает CNN.
По его мнению, поддержка Украины со стороны Запада только усиливается.
"Все внимательно следят за признаками усталости в наших демократиях, в странах НАТО и партнерах относительно нашей способности оказывать поддержку (Украине – ред.). Пока мы этого не видим", – сказал он.
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