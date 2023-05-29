В США отреагировали на атаку дронов на Москву

CША все еще собирают данные об ударах беспилотников в Москве, которые произошли во вторник утром, и не одобряют атаки по российской территории. Об этом, как пишет Reuters, заявил представитель Белого дома.

В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон пока все еще собирает информацию о том, что произошло в столице РФ, и напоминается позиция США, согласно которой там не поддерживают удары по российской территории.

В Белом доме добавили, что Вашингтон в настоящее время озабочен вопросом предоставления Киеву оборудования, а также подготовкой военнослужащих ВСУ для возвращения утраченных территорий.