Азербайджан накроет сильный ветер

С 31 мая до утра 1 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порой до 23-25 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, с полудня 31 мая, начиная с северных и западных районов и до полудня 3 июня, на территории Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами осадки.

В основном в горных и предгорных районах ожидаются ливни, возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах усилится до 18-23 м/с. Есть вероятность повышения водности в реках, на некоторых горных реках пройдут кратковременные сели.