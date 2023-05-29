У жителя Исмаиллы нашли две тонны конины
В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружили конину неизвестного происхождения, сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе поступившей в отделение полиции информации житель района Хаял Зилиев был задержан. При осмотре грузового отсека управляемого им грузового автомобиля марки Ford было обнаружено около 2 тонн конины. В ходе расследования выяснилось, что конина принадлежала жителю села Джульян Самиру Исаеву.
Расследование продолжается.