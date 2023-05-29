Помощник госсекретаря США в Азербайджане

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт прибыл в Азербайджан, сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Согласно сообщению, помощник госсекретаря по Государственному бюро энергоресурсов (ENR) Джеффри Пайетт будет находиться с визитом в Азербайджане с 30 по 2 июня. Он примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе, состоящей из Нефтегазовой выставки, Каспийской международной энергетической и зеленой энергетической выставки и Бакинского энергетического форума.