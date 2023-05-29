ДТП в Ходжалы: есть погибший

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Бахарлы, сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел, капитан полиции Эшгин Гасымов.

В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Физулинского района Намиг Гусейнов (1970 г.р), не справился с управлением, находясь за рулем грузовика HOVO, в результате чего автомобиль врезался в деревья на обочине дороги.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили водитель, а также пассажиры - житель Ярдымлинского района Ильгар Азизов (1970 г.р), житель Агдашского района Бахышов Мазаир (1970 г.р.), и житель Уджарского района Вугар Мамедов (1995 г.р.). Все пострадавшие госпитализированы.

Другой пассажир, житель Джалилабадского района Арабов Логман (1969 г.р.) скончался на месте происшествия от полученных травм.

Расследование продолжается.