Турецкие власти о продаже Turkish Airlines

Сообщения о намерениях турецких властей продать другой стране или компании газовую Botas, а также авиакомпанию Turkish Airlines и Турецкие железные дороги (TCDD) не соответствуют действительности.



"О продаже упомянутых компаний какой-либо другой стране или компании речи не идет. Утверждения, что Botas, Turkish Airlines и TCDD будут проданы, не соответствуют действительности", - сообщил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции.

Центр посоветовал не обращать внимания на "спекулятивные и безосновательные" утверждения, касающиеся турецких компаний с высокой репутацией на международном энергетическом рынке.

Ранее в турецких СМИ цитировалось высказывание председателя Партии победы Умита Оздага о том, что Эрдоган якобы планирует продать эти три компании.