Богослов Новруззаде предстанет перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу генерального директора общественного объединения «Просветительского центра Мизан», богослова Рухуллы Новруззаде, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает Haqqın.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Лейла Аскерова-Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 8 июня.

Р.Новруззаде был студентом Гомского государственного богословского университета Ирана. Его арестовали 31 января этого года. Решением Сураханского районного суда избрана мера пресечения 4 месяца.

Следует отметить, что в 2011 году Новруззаде были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия, попытке организации массовых беспорядков и т.д. Он является шурином богослова Абгюля Сулейманова, приговоренного к 11 годам лишения свободы. Сулейманов был освобожден в сентябре 2022 года.