В Госдуме считают, что Москву атаковали с территории России

Депутат Госдумы России Андрей Гурулев заявил, что дроны на Москву могли запустить с территории России, пишут российские СМИ.

"Есть понятная и вполне определенная информация о том, что атаковавшие Москву беспилотники с большой долей вероятности могли быть запущены с территории России", – сказал Гурулев.

Напомним, утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атакам беспилотников. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, легкие ранения у двух гражданских.