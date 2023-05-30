Вот это финал! Эмин Амруллаев подводит итоги блестящего сезона и смотрит в будущее
Финальная серия Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL) получилась на загляденье. Пять матчей, один краше другого, и развязка в заключительной игре, где в овертайме «Сабах» все же одолел «Гянджу» со счетом 86:85.
Заполненный зал Спортивного центра «Серхедчи», невероятные зрительские эмоции в концовке и вполне себе качественная игра. За такой чемпионат стоит сказать спасибо Федерации баскетбола Азербайджана! Ведь еще год назад об этом можно было только мечтать.
Президент Федерации, министр науки и образования Эмин Амруллаев, бесспорно, тоже доволен таким финалом национального чемпионата. Огромные усилия и средства, вкладываемые в азербайджанский баскетбол, не пропадают даром. Но впереди еще очень много работы.
«Получился прекрасный финал, - подводит итоги президент Федерации. - Думаю, что любители баскетбола получили удовольствие от игры. Мы хотели, чтобы финальная серия состояла из пяти матчей. Так и получилось. Думаю, после таких игр популярность баскетбола в Азербайджане будет расти еще быстрее.
Сегодня было все. Напряжение, волнение, драма… Поздравляю победителей! Но самый большой победитель сегодня – это азербайджанский баскетбол. Верю, что следующие сезоны будут еще интереснее».
Ожидается, что в следующем чемпионате будет уже не восемь команд, а больше.
«От ряда клубов есть интерес к участию в чемпионате, - поясняет Эмин Амруллаев. - Кто-то хочет уже в следующем сезоне играть, кто-то - через сезон. Есть вероятность, что команд в следующем чемпионате будет 10 или 12. Важно, чтобы баскетбол появился и в других регионах.
Если количество команд увеличится, то лимит на легионеров может быть смягчен, потому что, как вы знаете, местных игроков у нас не так много. Сейчас у нас лимит 3+2, а может стать 4+1».
По итогам этого сезона планируется, что как минимум одна наша команда после долгого перерыва сыграет в еврокубках.
«Наша главная проблема на данном этапе связана с получением лицензии на участие в европейских клубных турнирах, - говорит президент Федерации. - Потому что, как известно, Азербайджан долгие годы не играет в еврокубках. Ведем переговоры с ФИБА Европа. Мы и наши клубы намерены участвовать в континентальных соревнованиях. Точно узнаем в конце июня, потому что не все зависит от Федерации. Надеемся, что получится».