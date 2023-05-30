Вот это финал! Эмин Амруллаев подводит итоги блестящего сезона и смотрит в будущее

Эльмир Алиев, отдел спорта 30 мая 2023, 23:56

Финальная серия Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL) получилась на загляденье. Пять матчей, один краше другого, и развязка в заключительной игре, где в овертайме «Сабах» все же одолел «Гянджу» со счетом 86:85.

Заполненный зал Спортивного центра «Серхедчи», невероятные зрительские эмоции в концовке и вполне себе качественная игра. За такой чемпионат стоит сказать спасибо Федерации баскетбола Азербайджана! Ведь еще год назад об этом можно было только мечтать. Президент Федерации, министр науки и образования Эмин Амруллаев, бесспорно, тоже доволен таким финалом национального чемпионата. Огромные усилия и средства, вкладываемые в азербайджанский баскетбол, не пропадают даром. Но впереди еще очень много работы.

«Получился прекрасный финал, - подводит итоги президент Федерации. - Думаю, что любители баскетбола получили удовольствие от игры. Мы хотели, чтобы финальная серия состояла из пяти матчей. Так и получилось. Думаю, после таких игр популярность баскетбола в Азербайджане будет расти еще быстрее. Сегодня было все. Напряжение, волнение, драма… Поздравляю победителей! Но самый большой победитель сегодня – это азербайджанский баскетбол. Верю, что следующие сезоны будут еще интереснее».

Ожидается, что в следующем чемпионате будет уже не восемь команд, а больше. «От ряда клубов есть интерес к участию в чемпионате, - поясняет Эмин Амруллаев. - Кто-то хочет уже в следующем сезоне играть, кто-то - через сезон. Есть вероятность, что команд в следующем чемпионате будет 10 или 12. Важно, чтобы баскетбол появился и в других регионах. Если количество команд увеличится, то лимит на легионеров может быть смягчен, потому что, как вы знаете, местных игроков у нас не так много. Сейчас у нас лимит 3+2, а может стать 4+1».