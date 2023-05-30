Саакашвили: Распад России начнется с Северного Кавказа

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что по итогам войны против Украины Россия "распадется на мелкие части" и этот процесс "начнется с Северного Кавказа". Об этом он сообщил в письменном интервью программе "Дроеба" на оппозиционном телеканале "Формула".

По словам Саакашвили, выход Северного Кавказа из России даст Грузии "шанс вернуть Абхазию".

"Украина непременно добьется перелома на фронте. Запад решил покончить с режимом Путина, Россия начнет распадаться на простые множители. В первую очередь это начнется с Северного Кавказа", – заявил Саакашвили.

По его мнению, в будущем Грузии надо готовиться к общей границе с Украиной "где-то в районе Сочи".