Леонид Швец, автор haqqin.az 00:10

У Кремля, загнавшего себя своими решениями последних лет в тупик, недавно еще будто оставался свет в конце тоннеля, и вопреки всей антизападной и, прежде всего, антиамериканской пропаганде этот выход усматривался в грядущей смене власти именно в Вашингтоне. Вот возглавят США республиканцы, и тут же прекратят помогать Украине и заставят ее принять мир на российских условиях. Трамп вообще до сих пор обещает прекратить все в 24 часа. Обманываться легко и приятно, особенно когда никакой другой надежде взяться неоткуда. Но события последних дней и эту кремлевскую фантазию уничтожают, не без помощи, как это водится, самих российских товарищей.

В Москве было воспрянули, когда губернатор Флориды и кандидат в президенты Рон Десантис сделал заявление, что «у США есть немало жизненно важных национальных интересов, но еще большее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в число этих интересов». Однако реакция соратников по Республиканской партии была настолько выразительно негативной, что на минувшей неделе Десантис в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сказал, что его слова были неправильно интерпретированы: «Очевидно, что Россия вторглась в Украину... Она вторглась в Крым и захватила его. Это было неправильно. Но, на мой взгляд, Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство и угрожать НАТО. Я не думаю, что есть достаточные основания, чтобы расширить нашу вовлеченность. Вместе с тем, идея, что я считаю, что действия России можно каким-то образом оправдать, – чушь». Путин, заявил губернатор, не может победить в этой войне, и, больше того: «На мой взгляд, он военный преступник. Он должен понести ответственность». Вот теперь вроде бы все предельно ясно, не оставляя места для свободных трактовок. Да, республиканцы не упускают случая пнуть администрацию Байдена за помощь Украине, но вовсе не за то, что она оказывается, а за то, что она оказывается не всегда должным образом эффективно. История с другим чрезвычайно влиятельным республиканцем еще более показательна. 26 мая уже в третий раз за время войны Киев посетил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Видео с отрывками встречи с ним выложил Офис Владимира Зеленского. В сопровождающей подписи президент Украины среди прочего отметил: «Благодарю Линдси Грэма за встречу, непоколебимую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины». В самом видео президент и сенатор обмениваются на английском языке:

Зеленский: - Сейчас вы свободны, и мы будем свободными. Грэм: - Да, а русские умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги. Российская сторона страшно возмутилась услышанным. Последовали оскорбления, угрозы и возбуждение уголовного дела Следственным комитетом РФ в отношении высказываний сенатора. Агентство Reuters получило из Офиса Зеленского полную запись, и оказалось, что полный разговор выглядел следующим образом: Грэм: - Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть. Зеленский: - А теперь вы свободны. И мы тоже будем. Грэм: - А россияне умирают. Зеленский: - Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории. А слова о наилучшем вложении средств относятся к другой части разговора, и следуют после монтажной склейки. Комментируя скандал, Линдси Грэм заявил, что «для США помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией». А на новость о преследовании со стороны российских властей он отреагировал в своем твиттер-аккаунте так: «Я буду носить ордер на арест, выданный правительством президента России Владимира Путина, как почетный знак. То, что моя приверженность Украине вызвала гнев, приносит мне огромную радость».