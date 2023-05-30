Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что в этом году Израиль отмечает 75-летие своей независимости, а также 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Отметив, что Дни независимости двух стран отмечаются с разницей в несколько дней, он подчеркнул, что тесные связи между ними основаны не только на взаимных интересах, но и, прежде всего, на общих ценностях.

Говоря о том, что Израиль и Азербайджан движутся по пути устойчивого прогресса и развития, Ицхак Герцог отметил, что связи между двумя народами имеют древнюю историю. По его словам, евреи в Азербайджане всегда чувствовали себя в безопасности, здесь они сохраняли и развивали свою культуру. Еврейская община процветала не только в своей среде, но и в рамках богатой политической и культурной жизни Азербайджана, и это немаловажно. Как подчеркнул Президент Израиля, межконфессиональное сотрудничество, межнациональная толерантность и взаимное уважение – это ценности, которыми дорожат в обеих странах, а открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве будет способствовать развитию двусторонних связей в новой плоскости.