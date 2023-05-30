Бывший заместитель министра обороны России по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Михаил Мизинцев подтвердил, что сейчас исполняет обязанности заместителя командующего ЧВК «Вагнера». Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики не сомневаются, что Пригожин взял к себе Мизинцева, чтобы позже продвигать на пост главы Минобороны России.

Ранее ISW оценивало, что Пригожин, вероятно, назначил Мизинцева заместителем командующего ЧВК «Вагнера», пытаясь сохранить доступ компании к поставкам.