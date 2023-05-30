Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:40

Накануне утром в Москве один за другим прозвучали взрывы. Позже выяснилось, что речь идет о беспрецедентных атаках беспилотников. В Минобороны России заявили, что с территории Украины было выпущено 8 беспилотников: все они были сбиты. Тем не менее независимые источники информации сообщили, что над Москвой было замечено не 8, а около 30 дронов. Некоторые из них взорвались возле знаменитой Рублевки – пресловутого поселка миллиардеров.

По данным депутата российской Госдумы Александра Хинштейна, сбитые беспилотники упали в районах, где живут богатые москвичи, в том числе в поселках Ильинка и Тимошкино Красногорского района, Раздорах Одинцовского района и Гринфилде Истринского района. В телеграм-каналах опубликовано видео взрыва дрона в Ильинке. Любопытно, что примерно в 6 километрах от Раздоров, которые также упомянул Хинштейн, расположена резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево. На это обратила внимание журналистка Фарида Рустамова. «Один из беспилотников был сбит над подмосковной деревней Раздоры. Это часть Рублевки, где находятся государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Резиденция Путина Ново-Огарево (в деревне Усово) в 10 минутах езды, примерно в 6 километрах от Раздоров», — пишет журналистка. Согласно кадрам, распространенным в соцсетях, зенитно-артиллерийский комплекс «Панцирь», расположенный в Подмосковье, запускает ракету, чтобы сбить один из беспилотников. Также москвичи смогли сфотографировать остатки некоторых беспилотников. Согласно фотографиям, для атаки на российскую столицу использовались беспилотники ВДВ UJ-22 производства украинской компании «Укрджет», впервые представленные в 2021 году.

Это беспилотник длиной три метра. Силовая установка — двухтактный бензиновый двигатель, фюзеляж классической аэродинамической схемы. Дрон способен летать в диапазоне высот от 50 до шести тысяч метров. Максимальная дальность составляет 800 километров, скорость — до 160 километров в час. Максимальная взлетная масса достигает 85 килограммов, размах крыла — 4,55 метра. Ранее таким типом беспилотников уже пытались атаковать объекты в Подмосковье. Альтернативную версию относительно типа атаковавших Москву дронов высказал руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексей Рогозин. По его словам, это могли быть ранее неизвестные беспилотники самолетного типа, построенные по аэродинамической схеме «утка», аналогичные тем, что применялись при атаке на Краснодар 26 мая.

По его словам, такие БПЛА оснащены двигателем внутреннего сгорания. Размах крыла составляет не менее четырех метров, а дальность действия может варьироваться от 400 до 1000 километров. Стоимость каждого такого беспилотника оценивается от 30 до 200 тысяч долларов США. «Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против таких дронов в целом бесполезны», - считает Рогозин. Он добавил, что единственный способ эффективного противодействия — сбивать эти беспилотники. Глава информационно-аналитического центра «Новые технологии» Денис Федутинов также считает, что на видео, снятых очевидцами, можно разглядеть относительно новую модель беспилотника, выполненную по схеме «утка». Однако, по мнению эксперта, в атаке участвовали несколько разных моделей. При этом, по словам основателя портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, в налете на Москву участвовали беспилотники «практически кустарного производства». «Впереди находится управляющее крыло, толкающий винт сзади. Его конструкция, вероятно, адаптирована для полетов на большие расстояния», — рассказал он. Атака Москвы беспилотниками, запущенными предположительно с территории Украины, в очередной раз подняла вопрос об эффективности российской системы ПВО. Как же так получается, что «кустарные беспилотники» - судя по оценкам российских специалистов - смогли пролететь сотни километров от Украины до Москвы мимо эшелонированной системы ПВО России? Глава «вагнеровских» наемников Евгений Пригожин, резко критикующий и порой оскорбляющий руководство Минобороны при каждом удобном случае, вновь раскритиковал министерство за то, что оно не смогло предотвратить атаку беспилотников на Москву.

«Тари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ничего, чтобы наступать. Зачем вы допускаете прилет этих беспилотников в Москву?!» – неистовствовал Пригожин. Кроме того, главарь российских наемников обратил внимание, что пока чиновники из оборонного ведомства находятся в безопасных местах, обычные жители Москвы охвачены паникой и не понимают, как обезопасить себя от новых атак. «То что дроны на Рублевку летят к вам домой, да и фиг с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать?» – задал риторический вопрос Пригожин. Следует отметить, что в войне в Украине обе стороны все чаще используют беспилотники. В начале войны Россия сильно отставала в этой области, а Украина массово использовала ударные турецкие беспилотники «Bayraktar TB2», весьма эффективные для атаки боевой техники российской армии. В настоящее время Россия расширила свой арсенал беспилотников в основном за счет иранских «Шахедов», хотя средства ПВО Украины могут эффективно бороться с этими беспилотниками и уничтожать большинство из них в воздухе. Украинские «Байрактары» тем временем пропали из зоны боевых действий, и на это обращают внимание международные эксперты.

Многие наблюдатели считают, что Россия повысила эффективность своей эшелонированной системы ПВО, научившись на предыдущих ошибках. Сэмюэл Бендетт, аналитик и эксперт по беспилотным военным системам и робототехнике в Центре военно-морского анализа США (Center for Naval Analyses), заявил изданию The Business Insider, что дроны TB2 будут хорошо работать, если против них не будут разработаны передовые средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. «Являясь относительно медленным и низколетящим БПЛА, TB2 может стать целью для множества хорошо организованных систем ПВО. И это также произошло в Ливии и в Нагорном Карабахе», — цитирует его слова Insider Sunday 28 мая 2023 года. Сэмюэл Бендетт сообщает, что Россия сбила большую часть украинских «Байрактаров», а остальные в настоящее время используются в целях разведки и наблюдения. «Сейчас Украина использует ТБ2 в основном в целях разведки, наблюдения и рекогносцировки. Это больше не атака», — добавил Бендетт.

По его словам, украинские силы используют передовую оптику и датчики беспилотника, чтобы направлять другие дроны при проведении атак. ТБ2 выполняет эту задачу, оставаясь вне досягаемости российских систем ПВО и РЭБ. Бендетт объяснил, что местонахождение беспилотника было определено радарами раннего предупреждения, используемыми российскими войсками. Их передачи были сорваны и заглушены с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, Москва также использует различное оружие, включая пулеметы и системы противовоздушной обороны, такие как ракетный комплекс «Тор», для уничтожения беспилотников. Россия также неустанно работает над совершенствованием своих технологий противовоздушной обороны для повышения их эффективности. Например, военные разместили ниобиевые радиолокационные станции на передовой. Такая система способна сканировать небо в радиусе 500 километров, одновременно отслеживая сотни объектов или потенциальных целей. Тот факт, что Россия стала эффективнее бороться с беспилотниками также был признан Королевским объединенным сервисным институтом или RUSI. По оценкам лондонского аналитического центра, Россия в настоящее время может ежемесячно сбивать около 10 тысяч украинских беспилотников.