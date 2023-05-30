Правительство России об атаках дронов: «Привыкайте!»

Несмотря на размещение в столице России дополнительных комплексов ПВО и раздачу биноклей ОМОНу для поиска воздушных целей, российские власти готовятся к продолжению налетов, которые прежде затрагивали лишь близкие к фронту области.

«Думаю, нам предстоит с этим жить достаточно долго. Конфликт с Украиной затягивается», — сказал The Moscow Times на условиях анонимности высокопоставленный чиновник правительства России.

Источник издания подчеркнул, что в таких условиях риски возрастают для всех — и для простых россиян, и для элит.