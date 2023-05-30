Блинкен поблагодарил Чавушоглу

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного звонка с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу поблагодарил его за усилия Анкары, направленные на сохранение зерновой сделки.

Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, Блинкен позвонил Чавушоглу, чтобы передать поздравления с победой во втором туре выборов действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Госсекретарь Блинкен поблагодарил министра иностранных дел за продолжение правительством его страны усилий, направленных на продолжение реализации черноморской зерновой инициативы, выработанной при посредничестве ООН", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "госсекретарь Блинкен подчеркнул, что США высоко ценят двусторонние отношения с Турцией".