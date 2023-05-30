Легион «Свобода России» вербует тысячи россиян для атаки на Москву, об этом пишет издание The Times.

Как сообщил командир легиона Цезарь, у бойцов есть «тысячи» претендентов, ожидающих вступления в их ряды, и они будут продолжать совершать набеги на границу до тех пор, пока их силы не станут достаточно большими, чтобы штурмовать Москву.

«У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК «Стингер», переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники», — сказал командир легиона.