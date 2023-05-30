«Свобода России» вербует тысячи добровольцев для атаки на Москву The Times
Легион «Свобода России» вербует тысячи россиян для атаки на Москву, об этом пишет издание The Times.
Как сообщил командир легиона Цезарь, у бойцов есть «тысячи» претендентов, ожидающих вступления в их ряды, и они будут продолжать совершать набеги на границу до тех пор, пока их силы не станут достаточно большими, чтобы штурмовать Москву.
«У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК «Стингер», переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники», — сказал командир легиона.