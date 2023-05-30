Леонид Швец, автор haqqin.az 01:09

Последний месяц весны в Российской Федерации оказался будто окаймлен двумя исключительными событиями: 3 мая по крыше Сенатского дворца в Кремле прямо в основание под государственным флагом ударили неизвестные дроны, а 30 мая на столицу обрушился целый град БПЛА. Министерство обороны РФ скромно обозначило их количество в восемь штук, в СМИ гуляют цифры от 25 до 32 штук. Из чего можно сделать несложный вывод, что практика появления над российской столицей ударных дронов будет только нарастать. Это крайне досадное обстоятельство наглядно идет в разрез с уверениями российского начальства в том, что оно обеспечивает безопасность суверенной территории, а то, что происходит на недавно присоединенных землях, это дело армии и по-прежнему укладывается в рамки «специальной военной операции». Правда, уже сложно уверять, что она осуществляется по плану.

Неприятности на своей территории дал почувствовать и рейд 22-23 мая по Белгородской области отряда антипутинских российских добровольцев. Несмотря на все заверения силовиков, борцы за свободную Россию ушли после дерзкой выходки практически без потерь. Опрос Фонда «Общественное мнение» вполне, кстати, прокремлевской организации зафиксировал резкий всплеск тревожности у россиян: с 42% до 53%, достигнув самого высокого показателя с января. Причем замер производился до событий на Белгородчине и массированной атаки дронов на Москву. Как эти события отразятся на настроениях, можно будет увидеть позже, точно не успокоят. Характерно, что ни традиционный парад Победы, ни новость о взятии - наконец-то! – Бахмута не укрепили убежденность россиян в том, что события идут в правильном направлении. Вышло как раз наоборот. Парад был какой-то немощный, лишенный победной энергии, что для общества, которое приучили к тому, что это главный государственный праздник, не могло не послужить тревожным сигналом.

А цена взятия Бахмута и масса скандалов, связанных с наступлением на этот город, многократно озвученных в самых непечатных выражениях Евгением Пригожиным, обессмыслила достижение. Ожидание грандиозного российского наступления, которое ждали с конца осени и не дождались, перешло в мучительное ожидание украинского наступления, что тоже настроение никак не улучшает. Все это происходит на фоне постоянных новостей о все новых поставках западного оружия Украине, которая с некоторых пор научилась сбивать баллистические ракеты и гиперзвуковые «Кинжалы». Есть повод приуныть. Кстати, и БПЛА типа «шахедов» были впервые применены русскими еще 13 сентября, и тогда кому-то могло показаться, что у них на вооружении оказалось оружие, способное доставить Украине огромные неприятности. Но со временем их научились не только сбивать в основной массе, но и изготавливать собственные ударные дроны.