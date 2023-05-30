Швеция может вступить в НАТО в ближайшие недели

Власти США ожидают, что вступление Швеции в НАТО будет завершено «в ближайшие недели». Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет CNN.

«Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет», — заявил Блинкен на пресс-конференции в Швеции.

Издание отмечает, что в понедельник президент США Джо Байден разговаривал с переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил возможность продажи Анкаре новых американских истребителей в обмен на отказ Турции от блокирования членства Швеции в НАТО.