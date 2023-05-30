Россия готовит мощный удар по Украине

Россияне могут готовить комбинированную атаку по Украине с применением дронов и ракет морского базирования, заявила в эфире украинского ТВ пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Россия постоянно перемещает ракетоносители. Сейчас на дежурстве остаются три – один надводный и два подводных. Это может свидетельствовать о том, что россияне вновь готовит коварную атаку с помощью смешанного типа различных боеприпасов – миксования атаки дронами и ракетной атаки", – заявила Гуменюк.

По ее словам, есть вероятность того, что теперь будут применены ракеты не воздушного, а морского базирования: "Некоторое время они не использовали морские носители, и вполне вероятно, что они адаптировали эту ситуацию для будущих атак".