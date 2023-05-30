Кадыров объявил о наступлении чеченских войск

Бойцы чеченских подразделений получили приказ о передислокации и будут готовы приступить к активным боевым действиям на территории «ДНР» в ближайшее время. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории «ДНР», — написал Рамзан Кадыров.

По его словам, там бойцы преступят к активным боевым действиям и будут освобождать ряд населенных пунктов.