Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, в результате загорелась одна из установок по перегонке мазута, возникший пожар площадью в 100 квадратных метров был потушен.

По данным телеграм-канала Shot, атака произошла около трех часов ночи по местному времени и сопровождалась мощным взрывом.

Проектная мощность Афипского НПЗ по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год. На заводе производят дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу.

Еще один дрон-камикадзе — также около трех часов ночи — упал на территории Ильского НПЗ, пишет Shot. Однако возгорания не произошло, повреждений и пострадавших нет.

За два дня до этого беспилотники попытались атаковать Ильский НПЗ в этом же районе Краснодарского края. Тогда, по словам губернатора, экстренным службам удалось быстро ликвидировать «возникшее задымление».