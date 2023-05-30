Заявление МЧС о ситуации в Билясуваре

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возникновении кратковременной угрозы паводка на реке Болгарчай для некоторых сел Билясуварского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с поступившей информацией в район были незамедлительно привлечены силы Муганского регионального центра МЧС и Войск гражданской обороны, были проинформированы соответствующие государственные учреждения.

На месте была дана оценка оперативной обстановки. В результате проведенного анализа было принято решение об эвакуации жителей сел Юхары Агалы, Аманкенд и Муганлы Билясуварского района, чтобы защитить жителей от возможной угрозы паводка.

Силами МЧС совместно с районной Исполнительной властью, Билясуварским районным отделом полиции и Государственным агентством водного хозяйства Азербайджана население указанных сел эвакуировали в безопасную зону.

После оперативной ликвидации угрозы паводка на реке Болгарчай было обеспечено возвращение эвакуированного населения в места проживания.