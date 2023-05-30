Каждому покупателю – кругосветное путешествие в подарок!

Один из уникальных жилых комплексов Баку – Nizami Boutique House проводит подарочную акцию совместно с известным телеведущим и тревел-блогером Азером Гарибом. В рамках акции каждый покупатель квартиры в Nizami Boutique House по промокоду «Азер Гариб» получит в подарок кругосветное путешествие*.

Когда людей спрашивают, о чем они мечтают, один из самых распространенных ответов — путешествовать по миру, а другой — иметь удобную квартиру с красивым видом. Nizami Boutique House воплощает в жизнь обе эти мечты одновременно.

К сведению, Nizami Boutique House - жилой дом премиум-класса, расположенный в историческом центре Баку - недалеко от Ичеришехер. Для удобства жителей в доме есть большой холл, библиотека, детский уголок, комнаты для переговоров и отдыха, а также подземный паркинг. Особенности, которые делают здание уникальным, - это великолепный вид на город и уникальная планировка каждой квартиры. Для получения более подробной информации о здании вы можете перейти по ссылке на сайт nbh.az .

Чтобы воспользоваться кампанией, которая продлится до 30 июня, для приобретения квартиры и возможности получить в подарок кругосветное путешествие свяжитесь с номером *5775.

*Примечание: параметры турпакета будут варьироваться в зависимости от выбранной квартиры.