Шеф турецкой разведки может стать вице-президентом

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан может занять пост вице-президента страны. Об этом сообщает в среду газета Hürriyet со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, после принесения 3 июня присяги переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит новый состав правительства. Кабмин практически полностью обновится, сохранить свои посты могут главы МИД и Минобороны Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. Фидан, возглавляющий турецкую разведку, может получить министерскую должность или занять пост вице-президента, курирующего вопросы безопасности. Этот вопрос, отмечают в Hürriyet, длительное время обсуждается в Анкаре.