Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 09:45

«Партнерство между Израилем и Азербайджаном - месседж о том, что если евреи и мусульмане будут вместе шагать к миру, то смогут вместе добиться великих свершений», – заявил президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего государственного визита в Баку. Политологи, рассуждая об азербайджано-израильских отношениях, любят к месту и не к месту цитировать одно из якобы высказываний президента Ильхама Алиева, ставшее известным благодаря утечкам WikiLeaks и, что важно, дающееся в изложении одного американского дипломата: «Отношения Азербайджана и Израиля - айсберг, который на девять десятых скрыт от посторонних глаз».

Визит Ицхака Герцога стал финальной и, нужно отметить, красивой и впечатляющей точкой в процессе вывода этих отношений в сферу полной публичности и прозрачности. Насколько это, разумеется, вообще возможно в межгосударственных контактах. Во всех политических документах Тегерана, от меморандумов и аналитических записок до официальных выступлений, когда речь заходит об азербайджано-иранских отношениях, Израиль именуется не иначе, как некая «третья сторона», темная и зловещая, вынашивающая в отношениях с Баку коварные и злодейские замыслы. Переубедить Тегеран в том, что это не так, видимо, невозможно, сколько официальных заявлений по этому поводу ни делай. В декабре 2022 года посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим четко и недвусмысленно заявил: «Мы не позволим Израилю напасть на Иран с нашей территории». «Азербайджан не вмешивается в конфликты других стран, поэтому не позволит Израилю атаковать Иран со своей территории», - категорично заявил на днях в интервью израильскому 9-му каналу заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

Проблема в том, что Тегерану это как об стенку горох, хоть каждый день подобное заявляй. Привыкнув лгать и плести интриги, он разучился верить, что другие не делают то же самое, поскольку предпочитают проводить открытую и прозрачную политику. Принципиальное значение визита Ицхака Герцога в Баку заключается в том, что его диалог с Ильхамом Алиевым должен продемонстрировать миру, а не Тегерану, что там ничему не поверят, и главная цель азербайджано-иранского партнерства – не союз против кого-то, а совместная работа во имя мира и процветания. И хотя никаких принципиальных решений в ходе этого визита не планировалось, они еще впереди, все же стоит сказать, что традиционное сотрудничество двух стран в ближайшее время обогатится новыми гранями. Ведь чем было это сотрудничество до недавнего времени? Сильно упрощая, можно свести его к формуле «оружие в обмен на энергоносители». Ведь ни для кого не является особым секретом, что 69% импорта оружия в Азербайджан в 2016-2020 годах приходилось на Израиль. Что, кстати, составляет 17% экспорта оружия Израиля за этот период. И еще – около 40% импортируемой Израилем нефти поступает из Азербайджана.