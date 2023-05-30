Сенатор Грэм анонсирует «впечатляющую демонстрацию мощи украинцев»

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проинформировал его о предстоящем контрнаступлении.

Грэм уверяет, что украинская сторона представила ему «подробный план».

«В предстоящие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев», - приводит слова сенатора Politico.

По словам политика, перед украинскими военными стоит задача «вернуть некоторые стратегически важные позиции».