Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре президентских выборов, и объявление нового состава Кабинета министров может произойти 3 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.

«Мы исходим из того, что Высшая избирательная комиссия может объявить окончательные итоги президентских выборов 1 июня. Тогда господин президент Эрдоган принесет присягу в парламенте 3 июня. В тот же день в президентском комплексе пройдет инаугурация господина президента. После церемонии он объявит новый состав Кабинета министров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, ожидается, что после инаугурации «господин президент Эрдоган совершит первые зарубежные визиты после переизбрания в Турецкую Республику Северного Кипра и Азербайджан».

Как сообщил во вторник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, практически сразу после присяги в парламенте Эрдоган может объявить новый состав Кабинета министров.