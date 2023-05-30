В Хачмазе снесли незаконную постройку возле исторического памятника

В селе Кохне Хачмаз Хачмазского района снесен забор, незаконно построенный в охранной зоне памятника архитектуры местного значения под инвентарным номером 4300, сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Отмечается, что Госслужбой осуществляются меры в связи с незаконными строительными работами, проводимыми в охранной зоне памятника.