МЧС обратилось к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте министерства, ведомство рекомендует жителям воздержаться от поездок в районы, где происходят наводнения и сели.

Министерство рекомендует в сильную ветреную погоду держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, рекламных щитов, не стоять под электростолбами и проводами, высокими деревьями.

Кроме того, учитывая сложности, создаваемые сильным ветром при тушении пожаров, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.