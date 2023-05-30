Турецкая лира продолжает падение

Национальная валюта Турции продолжает резко обесцениваться, и сегодня турецкая лира потеряла 1% относительно доллара США.

По курсу Центробанка Турции доллар покупается за 20,3104 турецких лир, а продается за 20,3470 лир.

Турецкая валюта обесценилась также и по отношению к азербайджанскому манату. Согласно курсу Центробанка Азербайджана на 31 мая, 1 лира торгуется по 0,0825 маната.

Эксперты считают, что нынешнее давление со стороны продавцов турецкой лиры связано с попытками капитала покинуть Турцию. Турецкий рынок, в основном, контролируется местными инвесторами и, по словам аналитиков, на фоне более широких экономических проблем сохранить рост будет трудно.