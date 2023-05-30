С начала мая Россия все чаще уступает военную инициативу и скорее реагирует на действия Украины, чем продвигается к собственным целям. Так считает разведка Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке.

В разведывательном обзоре министерства по российско-украинской войне 31 мая говорится, что в течение 20 майских ночей Россия наносила по Украине удары беспилотниками и крылатыми ракетами. При этом, по мнению британской разведки, так и не смогла добиться больших успехов в достижении своих вероятных целей - нейтрализации модернизированной ПВО Украины и поражения украинских сил, готовящихся к контрнаступлению.

Российское командование, вероятно, пытается сформировать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, может произойти контрнаступление, говорится в отчете. Однако часть этих сил ему пришлось перебросить для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута, напоминают авторы сводки.