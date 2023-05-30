В Армении ожидаются громкие аресты

В Армении ожидаются аресты некоторых высокопоставленных чиновников в контексте борьбы с наркотрафиком. По данным газеты «Грапарак», об этом сказал директор Службы нацбезопасности Армен Абазян.

Издание утверждает, что тема наркотиков была одной из главных в ходе заседания парламента. Абазян признал в беседе с парламентариями, что в Армении не только кратно увеличился наркотрафик, но и все больше молодых людей употребляют наркотики. Он в то же время заверил, что правоохранители нашли «способ борьбы» с этим, и сейчас ведутся активные действия.

В этом контексте Абазян сообщил, что в ближайшее время ожидаются аресты ряда чиновников, которые так или иначе вовлечены в этот бизнес.

Газета пишет, что директор СНБ затронул и недавнюю «кокаиновую историю», в которой фигурирует бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов, экс-депутат Мигран Погосян, находящийся в розыске. 30 мая Погосян был объявлен в розыск по «кокаиновому делу». Двумя неделями ранее на складе принадлежащей ему компании «Мргени», экспортирующей бананы из Эквадора, была найдена 1 тонна кокаина стоимостью порядка 250 млн евро. Сам Погосян опубликовал два видеообращения, в которых заверяет, что не причастен к импорту запрещенных веществ и готов помочь следствию выявить истинных виновных.