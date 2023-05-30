Президент России Владимир Путин попытался преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы не признавать свои ограниченные возможности «отплатить» Украине, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Комментируя атаку БПЛА на Москву, Путин заявил, что российские войска нанесли удар по штабу украинской военной разведки «два-три дня назад», и сказал, что ВС РФ продолжают отвечать на «войну Украины против Донбасса», нанося удары по украинской военной инфраструктуре.

Президент России намекнул, что удары беспилотников по Москве были ответом Киева на российские удары.

При этом российское Минобороны сообщило 30 мая, что войска РФ осуществили «ряд ударов с применением дальнобойного высокоточного вооружения воздушного базирования по главным центрам принятия решений» в Украине.

«Минобороны России не заявляло, что наносило удары по штабу украинской военной разведки, нет никаких подтверждений заявления Путина.

Российский президент также заявил, что Украина пытается спровоцировать ответ и заставить Россию «отзеркалить» свои действия.

Акцент Путина на прошлых и текущих ракетных ударах, вероятно, является попыткой дать понять, что Россия уже активно отвечает и ей не нужно отвечать на дальнейшие украинские провокации», - говорится в отчете.

В ISW также обратили внимание на слова Путина о том, что, хотя московские системы противовоздушной обороны «работают нормально», России все еще нужно «работать» над усовершенствованием этих систем.

В институте считают, что соответствующим заявлением Путин попытался опередить упреки со стороны российских ультранационалистов, которые ранее уже критиковали неэффективность ПВО в Москве и в регионах на границе с Украиной.